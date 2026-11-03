Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü evinde Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Liverpool karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Lukaku, geçtiğimiz günlerde istifa eden teknik direktör İsmail Kartal hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü sahasında Liverpool'u konuk edecek. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Her duruma karşı hazırlıklıyız. Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamak bizim için zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz.

Her maçta daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Şu anda maçları kaybediyoruz, maçları kaybetmeyi sevmem. Takım ve kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız.

Göztepe maçında elimizdeki potansiyeli gösterdik ama bunun sürekliliğini göstermemiz gerekiyor. Onu yavaş yavaş çözeceğiz ve ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim.

Şu anda fiziksel olarak oraya geldim. Bence fiziksel olarak oldukça iyi durumdayım. Gerekli gücü oluşturabilirim.

Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Kulübün içerisinden biri, böyle durumlardan geçmek çok üzücü olabiliyor. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu, bunu biliyoruz. Kulübün istediğini sunamadık ve kulüp bir karar aldı. Her zaman İsmail Kartal'a müteşekkir olacağım. Şu andan sonra yukarıya doğru ivme göstermemiz gerekiyor. Maç kazanıp, ondan sonraki maça bakmamız gerekiyor. Bizim de bunu göstermemiz gerekiyor. Taraftarın bizim arkamızda olacağına eminim. Bu taraftar elinden geleni yapıyor. Bizim de artık sorumluluğu alıp devam etmemiz gerekiyor.

Ben ve Vedat, beraber oynadığımız zamanlarda birbirimizin oyununu anlayabilmemiz gerekiyor. Bana kalırsa Vedat'ın kalitesi, beni tamamlıyor. Beraber bir şekilde etki oluşturmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmak istiyoruz ve bunun hakkında çok fazla konuşmalarımız oluyor."