Fenerbahçe'de Dirk Kuyt Liverpool maçı öncesi konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü evinde Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunuyor. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü sahasında Liverpool'u konuk edecek. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE SÖZLER:

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek Fenerbahçe için çok önemliydi. O seviyeye ulaştığınız zaman çok etkileyici takımlarla oynayacağınızı biliyorsunuz. Kuralar çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Çok özel bir durum olacağı çok belliydi. Benim için yarın çok önemli olacak ama şu anda önemli olan kulüp. Liverpool harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle. Taraftarlar da gelecek ve taraftarların ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz."

"BÜYÜK BİR FIRSAT"



"Liverpool'u Kadıköy'de görmek istiyorum. Çok büyük bir fırsat Fenerbahçe için. Fenerbahçe için, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Çok iyi bir planımız var, bu plana inanmalıyız. Bunu tutku ve enerjiyle ortaya koyabilirsek... Fenerbahçe taraftarlarının da Şampiyonlar Ligi arenasında kendisini göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır ve en büyük şansımız bu olacaktır. Büyük bir fırsat kendimizi göstermek için, benim için de büyük bir fırsat benim için çok önemli olan iki takıma karşı."

"HARİKA OYUNCULARIMIZ VAR"



"Çok iyi bir plan hazırladık. Buradaki en önemli şey, oyuncuların bu plana inanması gerekiyor. Daha da önemlisi o tutkuyu, enerjiyi verebilmek. Sahaya çıktığımızda, taraftarlar bizim enerji ve tutkuyla oynadığımızı gördüğünde, bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler, Avrupa da ne kadar iyi bir taraftarımız olduğunu görecek. Fenerbahçe'nin harika oyuncular var. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'nı kazanan oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı göstermeliyiz."

"Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu andaki durumdan mutlu değil ama yarın çok büyük bir fırsat."