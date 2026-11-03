Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! İsmail Kartal'ın ayrılıkları sonrasında...

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Sergio Conceiçao olması bekleniyor. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli takım ile anılması o detayı ortaya çıkardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, milli araya kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak takımın başında bulunacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'de son günlerde Sergio Conceiçao iddiası kuvvetlenmeye başlarken sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip edeceği öne sürüldü.

Öte yandan Sergio Conceiçao Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu takdirde sarı-lacivertlilerde tesadüfler silsilesine bir yenisi daha eklenecek. Fenerbahçe'de 4 farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenen İsmail Kartal, 2014/15 sezonunda görevinden ayrıldığında yerine Portekizli teknik adam Vitor Pereira gelmişti. 2021/22 sezonunun 2'nci yarısında tekrardan Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönen İsmail Kartal, sezon sonunda takımdan ayrıldığında bu sefer yerine bir başka Portekizli isim olan Jorge Jesus gelmişti. 2022/23 sezonunda Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası 3. kez Fenerbahçe'ye geri dönen İsmail Kartal, 2024 yazında bir kez daha görevinden ayrıldığında ise bu kez yerine gelen isim dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho olmuştu.

Bu sezonun başında Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak açıklanan ve takımın başında 4. dönemini geçirmesi sonrası Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından görevinden istifa eden İsmail Kartal yerine bu kez de bir başka Portekizli Teknik Direktör olan Sergio Conceiçao geldiği takdirde bu ilginç tesadüf devam etmiş olacak.