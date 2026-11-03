Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Devre arasında kadrosuna yıldız bir golcü katma planları yapan Fenerbahçe kısa süre önce listesine eklediği isimden beklediği haberi aldı. Transfere izin çıkması sonrası gözler devre arasına çevrildi. İşte o isim ve son gelişmeler...