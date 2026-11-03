Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı
Devre arasında kadrosuna yıldız bir golcü katma planları yapan Fenerbahçe kısa süre önce listesine eklediği isimden beklediği haberi aldı. Transfere izin çıkması sonrası gözler devre arasına çevrildi. İşte o isim ve son gelişmeler...
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İsmail Kartal yönetiminde istenen sonuçları alamayan Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla yolları ayırmış, yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde Süper Lig'deki son maçında ise Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.