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Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Devre arasında kadrosuna yıldız bir golcü katma planları yapan Fenerbahçe kısa süre önce listesine eklediği isimden beklediği haberi aldı. Transfere izin çıkması sonrası gözler devre arasına çevrildi. İşte o isim ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

İsmail Kartal yönetiminde istenen sonuçları alamayan Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla yolları ayırmış, yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde Süper Lig'deki son maçında ise Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'yla her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Fenerbahçe yönetimi, hoca belirsizliğini giderdikten sonra gözler tekrar transfere çevrildi ve öncelik golcü transferine verildi.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

MURİÇ VE LUKAKU BEKLENENİ VEREMEDİ

Sezon başında Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, iki yıldızdan da beklediği verimi alamadı.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Vedat her ne kadar 7 kere ağları havalandırsa da bu gollerin 4'ü 8-0'lık Eyüpspor mücadelesinde geldi.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Süper Lig'deki 10 maçın 6'sını boş geçen Kosovalı forvet son üç mücadelede ise yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Lukaku da 9 maçta 1 gol atınca; Fenerbahçe yönetimi forvet arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

IHEANACHO'YA KANCA

Gündeme gelen ilk isim ise; sezon başında Bursaspor'un Celtic'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kelechi İheanacho oldu.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

1. Lig'de çıktığı 13 maçta; 16 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncu için nabız yoklandı.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Takvim'in haberine göre, yeşil-beyazlıların başkanı Enes Çelik de teklif gelmesi halinde İheanacho'yu satabileceklerini belirtti.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki santrforun transferini devre arasında bitirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transferde müjde! Iheanacho'ya izin çıktı

12 MAÇLIK GOL SERİSİ

Bursaspor'un yıldız ismi Kelechi Iheanacho, ligde üst üste 12 maçta gol atmasının ardından Bandırmaspor karşısında sessiz kaldı ve gol serisine veda etti.

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Fenerbahçe'de favori Conceiçao!
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