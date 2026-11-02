Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao listede ilk sıraya geldi. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre Conceiçao ile görüşmeler sürüyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.
Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt'ın milli araya kadar teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıklamıştı.
Yerli ve yabancı olmak üzere birçok teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor.
Öte yandan ismi Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü ile anılan Sergio Conceiçao hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin bugün yaptığı toplantıda Başkan Aziz Yıldırım'ın tercihinin yabancı teknik direktör olması nedeniyle Conceiçao'nun favori aday olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör ile Göztepe maçından önce görüştüğü belirtildi.
Conceiçao'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ancak bazı şartlarının olduğu ortaya çıktı.
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığına göre Conceiçao'nun Fenerbahçe'den 2,5 yıllık kontrat beklediği, sarı-lacivertli yönetimin ise 52 yaşındaki teknik adamı 1,5 yıllık kontrata ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.
Fenerbahçe yönetiminin Conceiçao ile sözleşme süresinde uzlaşma sağlanırsa kendisini İstanbul'a davet edeceği belirtildi.
SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?
52 yaşında olan ve şu anda aktif olarak takım çalıştırmayan Sergio Conceiçao, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Teknik Direktörlüğünü üstlenmişti.
2017-2024 yılları arasındaki 7 yıllık süre boyunca Porto'yu çalıştıran Conceiçao, 4 kere Portekiz Kupası, 3 kere Portekiz Ligi, 3 kere Portekiz Süper Kupası ve 1 kere de Portekiz Lig Kupası'nı kazanmıştı.
2024 yazında Porto'dan ayrılan Conceiçao, 30 Aralık 2024 tarihinde Milan'ın başına geçmiş ve 2024/25 sezonunun sonuna kadar Milan'ı çalıştırmıştı.
Conceiçao, Milan'da ise İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı.
8 Ekim 2025'te Al-Ittihad'ın başına geçen 52 yaşındaki teknik adam, 2026 yılında ayrıldığı Suudi Arabistan ekibinde ise herhangi bir kupa kazanma başarısı gösterememişti.