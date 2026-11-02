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Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao listede ilk sıraya geldi. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre Conceiçao ile görüşmeler sürüyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

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Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt'ın milli araya kadar teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Yerli ve yabancı olmak üzere birçok teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Öte yandan ismi Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü ile anılan Sergio Conceiçao hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Sarı-lacivertli yönetimin bugün yaptığı toplantıda Başkan Aziz Yıldırım'ın tercihinin yabancı teknik direktör olması nedeniyle Conceiçao'nun favori aday olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör ile Göztepe maçından önce görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Conceiçao'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ancak bazı şartlarının olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığına göre Conceiçao'nun Fenerbahçe'den 2,5 yıllık kontrat beklediği, sarı-lacivertli yönetimin ise 52 yaşındaki teknik adamı 1,5 yıllık kontrata ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

Fenerbahçe yönetiminin Conceiçao ile sözleşme süresinde uzlaşma sağlanırsa kendisini İstanbul'a davet edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

52 yaşında olan ve şu anda aktif olarak takım çalıştırmayan Sergio Conceiçao, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Teknik Direktörlüğünü üstlenmişti.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

2017-2024 yılları arasındaki 7 yıllık süre boyunca Porto'yu çalıştıran Conceiçao, 4 kere Portekiz Kupası, 3 kere Portekiz Ligi, 3 kere Portekiz Süper Kupası ve 1 kere de Portekiz Lig Kupası'nı kazanmıştı.

Fenerbahçe'de favori Conceiçao! İşte görüşmelerde son durum...

2024 yazında Porto'dan ayrılan Conceiçao, 30 Aralık 2024 tarihinde Milan'ın başına geçmiş ve 2024/25 sezonunun sonuna kadar Milan'ı çalıştırmıştı.

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