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Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu ile anlaşıldığını resmen duyurdu.

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Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Emre Belözoğlu...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşıldığını resmen KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertliler, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Emre Belözoğlu'na "Yuvana hoş geldin" dedi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!

Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Emre Belözoğlu... - 1

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