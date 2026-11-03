Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan çarpıcı gelişmelere bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın vedasının yanı sıra bir ayrılığın daha gerçekleşeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Fenerbahçe'de, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde 2-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir."
"Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz."
"Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevini ise Dirk Kuyt'ın yürüteceği açıklanmıştı.
Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Kulübümüzün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur."
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir."
"Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." cümleleri kullanılmıştı.
Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia daha geldi.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından bir vedanın daha gerçekleşeceği aktarıldı.
F.BAHÇE'DE OĞUZ ÇETİN DE AYRILIYOR!
Fenerbahçe'de üst üste alınan sonuçlar ve yeni transferlerin katkı verememesinin ardından oklar futbol direktörü Oğuz Çetin'e döndü.
Sezon başındaki transfer sürecini bizzat yürüten ve alınan oyuncularda baş sorumlu olan Çetin'e sarı-lacivertli camiadan ağır tepkiler var.
Fotomaç'ın haberine göre, Çetin'in kısa süre içinde görevinden ayrılması bekleniyor.