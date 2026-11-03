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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan çarpıcı gelişmelere bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın vedasının yanı sıra bir ayrılığın daha gerçekleşeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Fenerbahçe'de, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Sarı-lacivertlilerde 2-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir."

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

"Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz."

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

"Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevini ise Dirk Kuyt'ın yürüteceği açıklanmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Kulübümüzün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur."

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir."

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

"Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." cümleleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia daha geldi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından bir vedanın daha gerçekleşeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

F.BAHÇE'DE OĞUZ ÇETİN DE AYRILIYOR!

Fenerbahçe'de üst üste alınan sonuçlar ve yeni transferlerin katkı verememesinin ardından oklar futbol direktörü Oğuz Çetin'e döndü.

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