Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan çarpıcı gelişmelere bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın vedasının yanı sıra bir ayrılığın daha gerçekleşeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)