Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao merak konusu oldu. Deneyimli çalıştırıcının hayatı, yaşı, memleketi ve kariyeri araştırılıyor.

Sergio Conceiçao, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev almış Portekizli bir futbol adamıdır. Özellikle Porto'da geçirdiği yedi sezonluk dönemde kazandığı kupalarla adından söz ettiren Conceiçao, Fenerbahçe ile anılmasıyla yeniden gündeme geldi. Tam adı Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição olan deneyimli teknik adam, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu. Futbolculuk kariyerinde kanat oyuncusu olarak görev yaptı.

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

15 Kasım 1974 tarihinde dünyaya gelen Sergio Conceiçao, 2 Kasım 2026 itibarıyla 51 yaşındadır. Portekiz'in Coimbra kentinde doğan teknik direktör, Portekiz vatandaşıdır.

SERGIO CONCEIÇAO'NUN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuğa Portekiz'de başlayan Conceiçao, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İtalya, Belçika, Yunanistan ve Kuveyt'te forma giydi. Porto, Lazio, Parma, Inter, Standard Liege ve PAOK gibi takımlarda oynadı.

Portekiz Milli Takımı'nda 56 kez forma giyen eski futbolcu, milli takım kariyerinde 12 gol attı.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Conceiçao, daha sonra Académica, Braga, Vitória Guimarães ve Nantes takımlarında görev yaptı.

2017 yılında Porto'nun başına geçen Portekizli teknik adam, 2024 yılına kadar takımın teknik direktörlüğünü üstlendi. Porto'dan ayrıldıktan sonra Milan ve Al-Ittihad'da görev yaptı.

Çalıştırdığı takımlar:

Olhanense

Académica

Braga

Vitória Guimarães

Nantes

Porto

Milan

Al-Ittihad

SERGIO CONCEIÇAO'NUN KAZANDIĞI KUPALAR

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde 12 kupa kazandı. Porto ile üç kez Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Conceiçao, dört Portekiz Kupası, üç Portekiz Süper Kupası ve bir Portekiz Lig Kupası da kazandı. Milan'ın başında ise 2025 yılında İtalya Süper Kupası'nı kaldırdı.

SERGIO CONCEIÇAO FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları sırasında Sergio Conceiçao'nun adı gündeme geldi. 2 Kasım 2026 tarihli haberlerde Portekizli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı iddia edildi. Ancak kulüpten resmi açıklama gelmeden bu iddiaların kesinleşmiş bir anlaşma olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.