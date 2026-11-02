Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Conceiçao'nun Liverpool maçını tribünden takip etmesi hedefleniyor.