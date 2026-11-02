Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlandı!
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Conceiçao'nun Liverpool maçını tribünden takip etmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yürütülen arayışta sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşma sağladı.
Haberde yer alan bilgilere göre taraflar arasında yapılacak sözleşmenin 1,5 yıllık olması planlanıyor.
LİVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMESİ HEDEFLENİYOR
Fenerbahçe Yönetimi'nin, Sergio Conceiçao'yu Liverpool maçından önce İstanbul'a getirmeyi hedeflediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin planı doğrultusunda Portekizli teknik adamın kritik karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor.