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Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli yönetimin, Göztepe maçı sonrası gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonlara girmekte zorlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Maçın ikinci yarısında oyunu savunmada kabul eden Fenerbahçe, 76. dakikada Armstrong'un golüne engel olamadı. Golün hemen ardından 78. dakikada Henrique'nin golüyle 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 10 maç sonunda 16 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET

Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde üst üste ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Sarı-lacivertliler, 9'uncu haftadaki derbi maçta da Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, ligin geride kalan 10 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği müsabakalarda önemli puan kayıpları yaşadı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Sarı-lacivertliler, ligdeki 3 karşılaşmada, üstünlüğünü koruyamadığı gibi sahadan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği müsabakada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

KADRO DIŞI OLABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'de zirve yarışında Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşülmesi ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Akşam'da yer alan habere göre, yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

KEREM GÖRÜŞME ODASINA

Göztepe maçında taraftarın hedefindeki 1 numaralı isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun devre arasında takımda kalıp kalmayacağına ise yeni teknik adam karar verecek.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

Bazı Suudi Arabistan ekiplerinin, Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle

28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor.

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