Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli yönetimin, Göztepe maçı sonrası gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonlara girmekte zorlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısında oyunu savunmada kabul eden Fenerbahçe, 76. dakikada Armstrong'un golüne engel olamadı. Golün hemen ardından 78. dakikada Henrique'nin golüyle 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 10 maç sonunda 16 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET
Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde üst üste ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, 9'uncu haftadaki derbi maçta da Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, ligin geride kalan 10 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR
Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği müsabakalarda önemli puan kayıpları yaşadı.
Sarı-lacivertliler, ligdeki 3 karşılaşmada, üstünlüğünü koruyamadığı gibi sahadan puansız ayrıldı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği müsabakada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.
KADRO DIŞI OLABİLİR
Öte yandan Fenerbahçe'de zirve yarışında Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşülmesi ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi.
Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor.
Akşam'da yer alan habere göre, yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.
KEREM GÖRÜŞME ODASINA
Göztepe maçında taraftarın hedefindeki 1 numaralı isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun devre arasında takımda kalıp kalmayacağına ise yeni teknik adam karar verecek.
Bazı Suudi Arabistan ekiplerinin, Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor.