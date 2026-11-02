Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcıyı adaylar arasında değerlendirdiği ve bu ismin öne çıktığı öğrenildi.