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Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcıyı adaylar arasında değerlendirdiği ve bu ismin öne çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in Göztepe karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

10'uncu hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertli kulüpte 1 numaralı gündem teknik direktör...

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta içinde İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de yabancı adaylar arasında Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı.

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

ŞU ANDA BOŞTA

Son olarak Al İttihad'da görev yapan ve haziranda Suudi Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Portekizli teknik adam, 4 aydır takım çalıştırmıyor.

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Sarı-lacivertli yönetimde çoğunluğun, 51 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına getirilmesi yönünde görüşünün olduğu öğrenildi.

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

51 yaşındaki Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarda genel olarak 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini tercih ediyor.

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

AGRESİF ÖN ALAN BASKISI

Deneyimli çalıştırıcı, agresif ön alan baskısını ve hızlı hücum geçişlerini önemseyen bir teknik direktör olarak tanınıyor.

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Ancak sistemini rakibe, oyuncu profiline ve maçın ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor.

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Conceiçao'nun yanı sıra Julian Nagelsmann, Antonio Conte ve Vincenzo Montella'nın da adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.

Bir Portekizli teknik direktör daha mı geliyor? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan aday!

Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik adamın yabancı olması konusunda karar kıldığı belirtildi.

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