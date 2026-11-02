UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde hastalığını atlatan Mason Greenwood, takımla birlikte antrenmana çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Öte yandan hastalığı geçen Mason Greenwood, takımla birlikte antrenmana çıktı.



Sarı-lacivertliler, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.