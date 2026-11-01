La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Süper Lig'de son olarak Göztepe karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan ve kötü gidişatını durduramayan Fenerbahçe'de İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli oyuncu için İspanya La Liga ekibi Valencia'nın devreye girdiği öne sürüldü.