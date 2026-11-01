Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Süper Lig'de son olarak Göztepe karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan ve kötü gidişatını durduramayan Fenerbahçe'de İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli oyuncu için İspanya La Liga ekibi Valencia'nın devreye girdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük yara alan ve üst üste alınan başarısız sonuçlarla sarsılan Fenerbahçe'de kriz her geçen gün büyüyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Son olarak evinde Göztepe karşısında da sahadan boynu bükük ayrılan sarı-lacivertlilerde, oynanan etkisiz futbol ve kaybedilen puanlar taraftarları çileden çıkardı.

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Teknik heyet ve yönetim üzerindeki baskı tavan yaparken, takımın genel fiziksel yetersizliği ve oyun planındaki büyük aksaklıklar spor medyasının ana gündemi oldu.

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Kötü gidişatın ligdeki faturası ağırlaşırken, ara transfer dönemine doğru kadrodaki oyuncular için de dışarıdan gelen transfer dedikoduları artmaya başladı.

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

İspanyol gazete La Razon'un haberine göre; sarı-lacivertli ekibin gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olan isim için Avrupa'dan talip çıktığı öne sürüldü.

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe formasıyla sahada ter döken ve takımı sırtlamaya çalışan tecrübeli golcünün adı, İspanyol kulüplerinin transfer listesinde anılmaya başlandı.

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

La Liga ekibi Valencia'nın Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

İspanyol basınından yansıyan haberlerde, Valencia'nın hücum hattını güçlendirmek için sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muriç'i yakından izlediği ifade edildi.

La Liga ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! İspanyol basını duyurdu

Zorlu bir dönemden geçen Fenerbahçe yönetiminin, takımın en kritik isimlerinden biri olan Muriç için gelecek olası resmi teklifler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Sonraki Haber
Fenerbahçe'de şok sakatlık!