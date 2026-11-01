Fenerbahçe'de şok sakatlık! Liverpool maçında...

Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe bir şok daha yaşadı. Sarı lacivertlilerde o futbolcunun sakatlandığı ve Liverpool maçında da forma giyemeyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)