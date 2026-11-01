Fenerbahçe'de şok sakatlık! Liverpool maçında...

Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe bir şok daha yaşadı. Sarı lacivertlilerde o futbolcunun sakatlandığı ve Liverpool maçında da forma giyemeyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Guendouzi'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. İzmir temsilcisi, 76'ncı dakikada Armstrong ve 79'uncu dakikada Henrique'nin golleriyle geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET Göztepe karşısında alınan yenilgi, Fenerbahçe'nin ligde üst üste yaşadığı ikinci mağlubiyet oldu. Sarı-lacivertli ekip, 9'uncu haftada oynanan derbi mücadelesinde de Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARI KAZANAMIYOR Sarı-lacivertlilerin dikkat çeken sorunlarından biri de skor üstünlüğünü koruyamaması oldu. Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu 4 karşılaşmanın 3'ünde ilk golü atan taraf olmasına rağmen sahadan puansız ayrıldı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşılaşmalarında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, bu üç mücadeleyi de 2-1'lik skorlarla kaybetti.
AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİME PROTESTO Göztepe karşısında alınan mağlubiyet, tribünlerde de büyük tepkiye neden oldu. Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime yönelik protestolarda bulundu.
Tribünlerden "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarların tepkisi maçın bitiş düdüğünün ardından da devam etti.
Mücadelenin 52'nci dakikasında etkisiz bir vuruş yapan 28 yaşındaki futbolcu, tribünlerden gelen ıslıklarla protesto edildi. Taraftarların tepkisine Kerem Aktürkoğlu'nun da tribünlere yönelik bir hareketle karşılık verdiği görüldü.
Deneyimli oyuncu, 65'inci dakikada oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarların tepkisi devam etti.
İLK KEZ 11'DE BAŞLAYAN OPPONG SAKATLANDI Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Kojo Oppong, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 22 yaşındaki Ganalı stoper, teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın tercihiyle mücadeleye başlangıç kadrosunda yer aldı.
Ancak genç savunmacı, karşılaşmanın 84'üncü dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı. İlk etapta oyuncunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı açıklanmıştı.
OPPONG'UN SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kojo Oppong'un durumuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Nathan Ake'nin yokluğunda ilk 11'de görev alan genç futbolcu, karşılaşmanın 84'üncü dakikasında yaşadığı ağrı nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı. Teknik direktör Dirk Kuyt, maçın ardından oyuncunun oyundan çıkışını, "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı" sözleriyle açıkladı.
Göztepe karşılaşmasının ardından stadyumdan sekerek ayrıldığı belirtilen Oppong'un sakatlığının ciddi olabileceği öne sürüldü.
LIVERPOOL MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR HT Spor'un haberine göre, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Bu gelişmenin ardından Oppong'un Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesinin beklenmediği belirtildi.
Sarı-lacivertli ekibin, Liverpool karşısında savunmanın merkezinde Milan Skriniar ve Yiğit Efe Demir ikilisine görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te sahasında konuk edecek.