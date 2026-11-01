Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Bu doğrultuda iki İspanyol teknik adamla temaslar sıklaştırıldı. Hem Ernesto Valverde hem de Jose Luis Mendilibar'la görüşüldü.
Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Alaves ve Sevilla gibi ekiplerin başında yer alan Mendilibar ise Olympiakos ile 127 karşılaşmada 2.09 puan ortalaması tutturmuş ve 9 Eylül 2026'da veda etmişti.
Sarı-lacivertli yönetim İspanyol hocalardan beklediği karşılığı bulamazsa takımın başına Aykut Kocaman'ı getirecek.
Aykut Kocaman ismi sezon başında da gündeme gelmiş ancak Aziz Yıldırım son anda rotayı İsmail Kartal'a çevirmişti.