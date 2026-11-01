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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 10 haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli araya kadar teknik direktör olarak Dirk Kuyt'a görev veren sarı-lacivertli yönetim flaş bir kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu.

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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Kritik mağlubiyetin ardından zirvenin 9 puan uzağında kalan sarı-lacivertliler sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt oturtulmuştu.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Sarı-lacivertli yönetim, yaptığı açıklamayla milli araya kadar takımın Kuyt'a emanet edildiğini duyurmuştu.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Ancak dünkü yenilgiden sonra şartlar değişti ve çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçeli idareciler, milli aradan önce yeni hocasını belirleme planlarına başladı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Bu doğrultuda iki İspanyol teknik adamla temaslar sıklaştırıldı. Hem Ernesto Valverde hem de Jose Luis Mendilibar'la görüşüldü.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

İki hocadan da takımla ilgili rapor istendi.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Daha önce Barcelona, Espanyol, Olympiakos, Villarreal ve Valencia'da çalışan Valverde, son olarak görev yaptığı Athletic Bilbao'da 198 maçta 1.62 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

62 yaşındaki teknik adam, 30 Haziran 2026'da takımından ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Alaves ve Sevilla gibi ekiplerin başında yer alan Mendilibar ise Olympiakos ile 127 karşılaşmada 2.09 puan ortalaması tutturmuş ve 9 Eylül 2026'da veda etmişti.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Eğer bu iki isimden sonuç alınamazsa rota yerliye çevrilecek.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Sarı-lacivertli yönetim İspanyol hocalardan beklediği karşılığı bulamazsa takımın başına Aykut Kocaman'ı getirecek.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Aykut Kocaman ismi sezon başında da gündeme gelmiş ancak Aziz Yıldırım son anda rotayı İsmail Kartal'a çevirmişti.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'de görev yapan Kocaman, 4 Ekim 2021'den bu yana kulüp çalıştırmıyor.

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