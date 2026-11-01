Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Göztepe yenilgisi planları değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 10 haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli araya kadar teknik direktör olarak Dirk Kuyt'a görev veren sarı-lacivertli yönetim flaş bir kararı aldı. İşte detaylar...