Arda Güler'den Fenerbahçe'ye bir bonus daha! İşte o rakam

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, Racing Santander maçında görev alması sonrası Fenerbahçe'ye bir bonus daha kazandırdı. İşte o rakam...

La Liga 11. hafta mücadelesinde Real Madrid, Racing Santander deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmada Kylian Mbappe'nin penaltıdan bulduğu golle öne geçen eflatun beyazlılar, Arda Güler'in şık asistinde Jude Bellingham'la skoru 2-0'a getirdi, Yan Diomande'nin gelişine vurduğu topta attığı enfes golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte Arda Güler, Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe böylece, kasasına 2 milyon euro bonus daha koydu.

Bu bonusla birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden elde ettiği gelir toplamı 30 milyon euro'ya ulaştı.

Son bonusun ardından sözleşmesindeki tüm bonuslar tamamlanan Arda Güler, çıktığı 125 maçta 21 gol atarken 31 de asist yaptı.