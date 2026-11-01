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Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı! Arda Güler'den klas asist

İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Racing Santander'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli yıldız Arda Güler de şık bir asist yaptı...

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Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı! Arda Güler'den klas asist

La Liga 11. hafta maçında Real Madrid, Racing Santander'e konuk oldu.

El Sardinero Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 11. dakikasında konuk ekip Real Madrid, Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.


21. dakikada Arda Güler'in akıl dolu asisti sonrası Jude Bellingham skoru 2-0'a getirdi.


Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde Yan Diomande'nin gelişine harika vuruşu sonrası fark 3'e çıktı.


Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3. sıradaki Real Madrid puanını 27'ye yükseltirken, 16. sıradaki Racing Santander 11 puanda kaldı.

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında, 7 Kasım Cumartesi günü Valencia deplasmanına çıkacak, Racing Santander ise aynı gün Malaga'nın konuğu olacak.

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