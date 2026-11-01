Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı! Arda Güler'den klas asist

İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Racing Santander'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli yıldız Arda Güler de şık bir asist yaptı...