Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku ile ocak ayında yolların ayrılması gündeme geldi. Belçikalı golcüye üç takımın talip olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
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Sezon başında büyük umutlarla Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, şu ana kadar kendisinden beklenen performansı gösteremedi...
Fotomaç'ın haberine göre taraftarlarda ve camiada hayal kırıklığı yaratan Belçikalı oyuncuyla ilgili yönetim kararını verdi: Yollar ayrılacak...
Devre arası transfer döneminde 33 yaşındaki santrforla vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertliler, yerine oyuncu bakmaya da başladı. Belçikalıya ise MLS'ten talipler var.
OCAK AYINDA GELECEKLER
Lukaku'yu takibe alan ekipler New Yok City ile Atalanta United...
İki kulübün de tecrübeli futbolcu için ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı gelen iddialar arasında...
Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise; Monaco da Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.
33 yaşındaki golcünün ismi geçtiğimiz günlerde eski kulübü Anderlecht ile de anıldı ancak yüksek maaşı Belçika ekibine geri adım attırdı.
"ROMELU'YU SATACAK BİRİNİ BULDUK"
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.
Manna, "Lukaku'yu transfer ettiğimizde 3 yıllık sözleşme imzaladık ancak işler beklediğimiz gibi gitmedi. Hojlund'a yatırım yaptık fakat Lukaku'nun maaşını ödemek zorundaydık. Ancak bu piyasada sonu satın alacak birini bulduk ve biz çok şanslıydık. Ona en iyisini diliyorum" dedi.
Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev aldı.
Belçikalı forvet, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lukaku'nun sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor.
33 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.