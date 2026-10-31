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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku ile ocak ayında yolların ayrılması gündeme geldi. Belçikalı golcüye üç takımın talip olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Sezon başında büyük umutlarla Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, şu ana kadar kendisinden beklenen performansı gösteremedi...

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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Fotomaç'ın haberine göre taraftarlarda ve camiada hayal kırıklığı yaratan Belçikalı oyuncuyla ilgili yönetim kararını verdi: Yollar ayrılacak...

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Devre arası transfer döneminde 33 yaşındaki santrforla vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertliler, yerine oyuncu bakmaya da başladı. Belçikalıya ise MLS'ten talipler var.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

OCAK AYINDA GELECEKLER

Lukaku'yu takibe alan ekipler New Yok City ile Atalanta United...

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

İki kulübün de tecrübeli futbolcu için ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı gelen iddialar arasında...

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise; Monaco da Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

33 yaşındaki golcünün ismi geçtiğimiz günlerde eski kulübü Anderlecht ile de anıldı ancak yüksek maaşı Belçika ekibine geri adım attırdı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

"ROMELU'YU SATACAK BİRİNİ BULDUK"

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Manna, "Lukaku'yu transfer ettiğimizde 3 yıllık sözleşme imzaladık ancak işler beklediğimiz gibi gitmedi. Hojlund'a yatırım yaptık fakat Lukaku'nun maaşını ödemek zorundaydık. Ancak bu piyasada sonu satın alacak birini bulduk ve biz çok şanslıydık. Ona en iyisini diliyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Belçikalı forvet, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lukaku'nun sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

33 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Napoli #MLS #Anderlecht #Monaco #Romelu Lukaku #Fenerbahçe
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