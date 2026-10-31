Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti! Talipleri sıraya girdi

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku ile ocak ayında yolların ayrılması gündeme geldi. Belçikalı golcüye üç takımın talip olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...