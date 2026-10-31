Fenerbahçe'de Dirk Kuyt yönetiminde ilk sınav! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler
Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Dirk Kuyt yönetiminde ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i...
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Derbide Galatasaray'a yenilerek hem zirvenin 6 puan gerisine düşen hem de teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Kartal'ın vedası sonrasında takımın başında bugün yardımcı antrenör Dirk Kuyt olacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; taraftarının önünde üç puana uzanmak ve oluşan kötü havayı dağıtarak; şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak.
HEM KENDİSİ HEM TAKIM İÇİN ÖNEMLİ
Çalkantılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için de bu karşılaşma ayrı bir önem kazanmış durumda... Keza Hollandalı çalıştırıcının alacağı sonuç hem kendisi hem de takımının gidişatını belirleyecek.
Dün öğrencileriyle son idman öncesinde bir toplantı yapan Kuyt'ın, "Olumsuz bir hava var şu an ancak her şeyi alacağımız bir galibiyetle düzeltebiliriz" dediği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bugünkü kadroda da önemli değişiklikler yapacağı gelen haberler arasında...
EN GOLCÜ TAKIM
Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip filelere 23 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 4 mücadelede ise 15 gol buldu. Ligde en iyi averaja (15) da sahip olan Fenerbahçe, en golcü takım konumunda yer alıyor.
11 MAÇTA 1 YENİLGİ
Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynadığı son 11 lig maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5 tanesini kazanırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. 1 mücadele ise Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
3 EKSİK BULUNUYOR
Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake bu maçta forma giyemeyecek. PFDK tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza alan Archie Brown da kadroda yer alamayacak.
61'İNCİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Göztepe, bugün Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 91 golüne, Göztepe 45 golle yanıt verdi.
İSTANBUL'DA AÇIK ARA ÖNDE
Fenerbahçe ile Göztepe 30'uncu kez İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan 29 karşılaşmanın 18'ini Fenerbahçe kazanırken, 8 mücadele berabere bitti. İzmir temsilcisi, İstanbul'da sadece 3 defa sahadan zaferle ayrılabildi. Göztepe en son İstanbul'da 2020-21'de 1-0'lık skorla kazandı.