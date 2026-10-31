Fenerbahçe'de futbolculardan yönetime flaş hoca talebi! Kaptan Skriniar önderliğinde...

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam eden Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte yabancı futbolcuların yönetime yeni hoca konusunda bir talepte bulunduğu öne sürüldü. İşte o talep ve detaylar... (FB spor haberi)