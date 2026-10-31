Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek
Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu başladı. Tecrübeli isimlerin yanı sıra genç futbolcularla da yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde o futbolcunun menajeri İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli yönetim, sezonun ikinci yarısına daha güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmek için kapsamlı bir değişim planı üzerinde çalışıyor.