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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu başladı. Tecrübeli isimlerin yanı sıra genç futbolcularla da yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde o futbolcunun menajeri İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması için hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Sarı-lacivertli yönetim, sezonun ikinci yarısına daha güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmek için kapsamlı bir değişim planı üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Bu doğrultuda takıma yeni takviyeler yapılması kadar mevcut oyuncularla yolların ayrılması da gündemde.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Yönetimin, performansı beklentilerin altında kalan isimlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen futbolcularla da vedalaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç futbolcuların da bu değişimden etkilenmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Ayrılık ihtimali bulunan isimlerin başında ise Dorgeles Nene geliyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Fotomaç'ın haberine göre, Nene'nin menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Yapılacak görüşmede oyuncunun takımdaki geleceği ve olası ayrılığın şartları masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Menajeri İstanbul'a gelecek

Tarafların gerçekleştireceği temasların ardından Malili futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

#İstanbul #FB Spor Haberi #Fenerbahçe
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