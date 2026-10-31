Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sarı-lacivertliler, İzmir temsilcisini konuk ediyor. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, canlı yayın kanalını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. İşte ayrıntılar...