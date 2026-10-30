Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ilk aday olarak öne çıkarken, Emre Belözoğlu'nun da listeye dahil olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. İşte tüm detaylar...