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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ilk aday olarak öne çıkarken, Emre Belözoğlu'nun da listeye dahil olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Haziran ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan olan Aziz Yıldırım, takımı Aykut Kocaman'a emanet etmek istemiş ancak yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca koltuğa İsmail Kartal oturmuştu.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Fakat oynanan oyunla birlikte Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet, 65 yaşındaki teknik adamın sonunu getirdi ve yönetim, apar topar İsmail Kartal'la yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Bu ayrılığın ardından gündeme gelen ilk isim Aykut Kocaman oldu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları tecrübeli teknik adamı İstanbul'a çağırdı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Taraflar arasında yapılacak olan görüşmelerde anlaşma sağlanırsa; üçüncü Aykut Kocaman dönemi Fenerbahçe'de resmen başlayacak.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

Yönetim, anlaşma sağlandığı an resmi açıklamayı da yapacak. Aykut Kocaman böylece tam 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönmüş olacak. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün en geç hafta sonunda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

PUAN ORTALAMASI 2'NİN ÜZERİNDE

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 3 sezon görev yaptı ve bu süreçte 151 maça çıkarak 2.01 puan ortalaması yakaladı. 2017'de tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen 61 yaşındaki çalıştırıcı, 46 mücadelede 2.07'lik ortalama tutturdu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

ANADOLU'DA YAPAMADI

61 yaşındaki çalıştırıcı, Malatyaspor, Ankaraspor ve Konyaspor'da çeşitli dönemlerde teknik adamlık yaptı. Ancak, bu kulüplerde en yüksek 1.58'lik puan ortalaması tutturdu ve istenilen başarıyı yakalayamadı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

EN SON BAŞAKŞEHİR

Teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman, son olarak ise Başakşehir'i çalıştırdı. 1 Şubat 2021'de boz-baykuşların başına geçen Kocaman, 4 Ekim 2021'de görevinden ayrıldı ve 29 maçta; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!

BELÖZOĞLU DA LİSTEDE

F.Bahçe'de teknik direktör adayları arasına giren son isim Emre Belözoğlu oldu. Aykut Kocaman'da son anda pürüz çıkmasına karşın genç teknik adama da haber gönderildi. Belözoğlu ise yaptığı açıklamada; "Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz" diyerek açık kapı bıraktı.

#Aziz Yıldırım #İsmail Kartal #Aykut Kocaman #Emre Belözoğlu #Fenerbahçe
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