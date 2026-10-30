Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman masaya oturuyor!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ilk aday olarak öne çıkarken, Emre Belözoğlu'nun da listeye dahil olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. İşte tüm detaylar...
Haziran ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan olan Aziz Yıldırım, takımı Aykut Kocaman'a emanet etmek istemiş ancak yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca koltuğa İsmail Kartal oturmuştu.
Fakat oynanan oyunla birlikte Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet, 65 yaşındaki teknik adamın sonunu getirdi ve yönetim, apar topar İsmail Kartal'la yollarını ayırdı.