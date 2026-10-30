Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer gündemine girdi. İngiliz ekibinin, Antonio Nusa transferinin gerçekleşmemesi durumunda ara transfer döneminde sarı-lacivertli oyuncu için resmi girişimlerde bulunabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
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Aston Villa'nın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın'ı bir süredir takip ettiği biliniyor.