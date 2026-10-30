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Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer gündemine girdi. İngiliz ekibinin, Antonio Nusa transferinin gerçekleşmemesi durumunda ara transfer döneminde sarı-lacivertli oyuncu için resmi girişimlerde bulunabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Aston Villa'nın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın'ı bir süredir takip ettiği biliniyor.

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Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Takvim'in haberine göre İngiliz ekibi, Antonio Nusa transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını 25 yaşındaki kanat oyuncusuna çevirecek.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Premier Lig ekibinin teknik heyeti milli futbolcunun çok yönlü yapısını oldukça beğeniyor.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Nusa için anlaşma sağlanamaması durumunda Villa'nın ocak ayında Oğuz Aydın için 12-13 milyon euro arasında bir teklif yapabileceği belirtildi.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

İngiliz ekibinin, transfer sürecinde Nusa için atılacak adımları takip ettiği ifade ediliyor.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayla gösterdiği istikrarlı grafik, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin Ocak ayında netleşmesi bekleniyor.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aston Villa'da gündem yeniden Oğuz Aydın! Ara transferde resmi girişim

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

#Aston Villa #Fenerbahçe #Premier Lig #Oğuz Aydın #Leipzig
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