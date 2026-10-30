FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki yıldızın, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Dirk Kuyt'tan sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)