CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki yıldızın, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Dirk Kuyt'tan sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Dirk Kuyt'ın getirilmesinin ardından gözler takımın hücum hattına çevrildi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Hollandalı teknik adamın, sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Mason Greenwood için özel bir plan hazırladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Kuyt'ın, İngiliz futbolcuyu yeniden 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

İsmail Kartal döneminde bir kez forvet arkasında şans bulan Greenwood, ilerleyen haftalarda yeniden sağ kanada çekilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Ancak yıldız futbolcunun 10 numara pozisyonunda daha verimli olabileceğini düşündüğü ve bu fikrini Kuyt'a ilettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Greenwood'un talebine sıcak baktığı belirtilen Hollandalı çalıştırıcının, oyuncusuna yeni rolünde daha fazla hücum özgürlüğü tanıyacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Kuyt'ın özellikle savunma görevlerini azaltarak İngiliz yıldızın enerjisini hücum bölgesinde kullanmasını istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında Greenwood'un daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Rakip savunmalar arasında boşluk bulma ve son vuruş becerisiyle öne çıkan 25 yaşındaki futbolcunun, yeni görevinde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Greenwood, şimdiden takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Sabah'ta yer alan habere göre, Dirk Kuyt'ın bu yeni taktik planıyla yıldız futbolcudan çok daha fazla verim almayı hedeflediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt ile görüştü ve...

Sarı-lacivertli taraftarlar ise Greenwood'un 10 numara pozisyonunda göstereceği performansı şimdiden merakla bekliyor.

#Greenwood #Mason Greenwood #Fenerbahçe #Süper Lig #İsmail Kartal #Dirk Kuyt
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
Sonraki Haber
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...