Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Marco Asensio hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, İspanyol yıldızla ilgili gündem yaratacak bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Deneyimli hocayla vedalaşan sarı lacivertliler, ocak ayında takım kadrosunda da önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Yönetim gelecek transferlerin yanı sıra birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları bu doğrultuda çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe'de özellikle bazı flaş yıldızların dahi gözden çıkarıldığı öğrenildi.
İşte sarı lacivertlilerde gündem yaratan o gelişmenin detayları...
F.BAHÇE'DEN ASENSIO KARARI!
Geçen sezon Beşiktaş derbisinde dizine aldığı darbe sonrasında sakatlık yaşayan, tedavisi yapılmasına rağmen bir türlü düzelemeyen Marcao Asensio, bıçak altına yattı ve dizindeki kıkırdak bölgesinden ameliyat oldu.
Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Bu durum taraftarlarda ve camiada şok etkisi yaratırken, Fenerbahçe yönetimi de aksiyon almak için harekete geçti.
Sezon başında taraftar baskısından dolayı gönderilemeyen İspanyol oyuncuyla devre arasında yolların ayrılmasına karar verildi.
Böylelikle yönetim, Asensio'nun vedasının ardından yabancı kontenjanında da yer açmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin bu kararı almasının ardından iki İspanyol kulübü Real Betis ile Real Mallorca, Asensio için harekete geçti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; yönetim, iki kulüp arasında en yüksek teklifi verene Matador'u ocak ayında gönderecek.
ŞU ANA KADAR 15 MAÇ KAÇIRDI
Geçen sezon PSG'den Fenerbahçe'ye gelen Marco Asensio, diz, uyluk, çapraz bağ gerilmesi ve kas sorunlarından dolayı şu ana kadar 15 maçta forma giyemedi.
Devre arasına kadar da hiçbir maçta oynayamayacak.