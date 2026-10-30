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Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Marco Asensio hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, İspanyol yıldızla ilgili gündem yaratacak bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Deneyimli hocayla vedalaşan sarı lacivertliler, ocak ayında takım kadrosunda da önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Yönetim gelecek transferlerin yanı sıra birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları bu doğrultuda çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Fenerbahçe'de özellikle bazı flaş yıldızların dahi gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

İşte sarı lacivertlilerde gündem yaratan o gelişmenin detayları...

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

F.BAHÇE'DEN ASENSIO KARARI!

Geçen sezon Beşiktaş derbisinde dizine aldığı darbe sonrasında sakatlık yaşayan, tedavisi yapılmasına rağmen bir türlü düzelemeyen Marcao Asensio, bıçak altına yattı ve dizindeki kıkırdak bölgesinden ameliyat oldu.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Bu durum taraftarlarda ve camiada şok etkisi yaratırken, Fenerbahçe yönetimi de aksiyon almak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Sezon başında taraftar baskısından dolayı gönderilemeyen İspanyol oyuncuyla devre arasında yolların ayrılmasına karar verildi.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Böylelikle yönetim, Asensio'nun vedasının ardından yabancı kontenjanında da yer açmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Fenerbahçe'nin bu kararı almasının ardından iki İspanyol kulübü Real Betis ile Real Mallorca, Asensio için harekete geçti.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Fotomaç'ta yer alan habere göre; yönetim, iki kulüp arasında en yüksek teklifi verene Matador'u ocak ayında gönderecek.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

ŞU ANA KADAR 15 MAÇ KAÇIRDI

Geçen sezon PSG'den Fenerbahçe'ye gelen Marco Asensio, diz, uyluk, çapraz bağ gerilmesi ve kas sorunlarından dolayı şu ana kadar 15 maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Devre arasına kadar da hiçbir maçta oynayamayacak.

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