Fenerbahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Marco Asensio hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, İspanyol yıldızla ilgili gündem yaratacak bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)