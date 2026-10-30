Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'den dünyaca ünlü teknik adama teklif!
Sonraki Haber
F.Bahçe'den dünyaca ünlü teknik adama teklif!