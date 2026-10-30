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Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası yeni teknik direktör arayışı sürerken, sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte teknik direktör adayının ismi ve transfer sürecine ilişkin detaylar...

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Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim, geçici olarak takımı Dirk Kuyt'a emanet etti.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Fenerbahçe, milli araya kadar takımı Hollandalı antrenörün çalıştıracağını açıkladı.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Değerlendirmeler sonucunda, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Fenerbahçe, milli araya kadar Göztepe, Liverpool ve Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Milli arada yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

MENDILIBAR İLE TEMAS KURULDU

Yunan basını, Fenerbahçe'nin İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile resmi temas kurduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

YÜKSEK ÜCRETLİ TEKLİF YAPILDI

Athlosnews'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya oldukça yüksek ücretli bir sözleşme önerdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Yönetimin olası anlaşmanın mali şartlarını İspanyol teknik adama sunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!

Haberde teklifin oldukça yüksek olduğu belirtilirken kesin rakam paylaşılmadı.

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