Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası yeni teknik direktör arayışı sürerken, sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki dünyaca ünlü teknik adama resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte teknik direktör adayının ismi ve transfer sürecine ilişkin detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim, geçici olarak takımı Dirk Kuyt'a emanet etti.
Fenerbahçe, milli araya kadar takımı Hollandalı antrenörün çalıştıracağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.
Değerlendirmeler sonucunda, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, milli araya kadar Göztepe, Liverpool ve Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Milli arada yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
MENDILIBAR İLE TEMAS KURULDU
Yunan basını, Fenerbahçe'nin İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile resmi temas kurduğunu öne sürdü.
YÜKSEK ÜCRETLİ TEKLİF YAPILDI
Athlosnews'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya oldukça yüksek ücretli bir sözleşme önerdiği belirtildi.
Yönetimin olası anlaşmanın mali şartlarını İspanyol teknik adama sunduğu aktarıldı.
Haberde teklifin oldukça yüksek olduğu belirtilirken kesin rakam paylaşılmadı.
9 Eylül'de Olympiakos'tan ayrılan deneyimli çalıştırıcı, geleceğine ilişkin bütün seçenekleri değerlendirdiği ve kısa süre içerisinde nihai kararını vereceği öğrenildi.
VALENCIA DA TEKLİF YAPTI
Mendilibar'ın daha önce Valencia'dan resmi teklif aldığı, ancak henüz herhangi bir takımla anlaşmadığı aktarıldı.