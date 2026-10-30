Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları hummalı bir şekilde sürüyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok hoca adayı bulunurken, Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu da bu isimlerin arasında yer alıyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı ise Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda kararını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)