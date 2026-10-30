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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları hummalı bir şekilde sürüyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok hoca adayı bulunurken, Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu da bu isimlerin arasında yer alıyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı ise Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda kararını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Giriş Tarihi:
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Sarı lacivertli kulüpte, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Yönetimin listesinde yerli ve yabancı birçok teknik direktör adayı bulunuyor.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu da seçeneklerden biri.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Genç teknik adam Kasımpaşa'da başarılı bir dönem geçiriyor.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Fenerbahçe şu ana kadar 46 yaşındaki ismin kapısını çalmadı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Ancak Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul edeceği öğrenildi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Son seçenek ise takımın başına şu an için geçici olarak getirilen Dirk Kuyt...

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Hollandalı çalıştırıcı, 3 maçta başarılı olursa haziran ayına kadar görevini sürdürebilir.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe kararı! Eğer teklif gelirse...

Sezon başından bu yana kulüpte olması ve futbolcuları yakından tanıması onun için de büyük artı.

#Fenerbahçe #Emre Belözoğlu #Dirk Kuyt #Galatasaray #İsmail Kartal #Kasımpaşa
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