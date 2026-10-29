Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Galatasaray derbisinde alınan yenilginin ardından Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayıran yönetim, o yıldızın da biletini kesti. İşte detaylar...