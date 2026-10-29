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Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Galatasaray derbisinde alınan yenilginin ardından Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayıran yönetim, o yıldızın da biletini kesti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın vedası sonrası kadro yapılanmasıyla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Sarı-lacivertli yönetimin, takımın ihtiyaçları doğrultusunda kadroda ciddi bir revizyona gitmeyi planladığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Yapılması düşünülen değişikliklerde yalnızca takıma katılacak isimler değil, ayrılması gündemde olan futbolcular da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında Semedo'nun da bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın devre arası transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Yönetimin, tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılması ihtimaline karşı şimdiden alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Semedo için uygun bir kulüp bulunması halinde ayrılık seçeneğinin masaya yatırılabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Sarı-lacivertli kurmayların, kadro planlamasını yaparken hem sportif hedefleri hem de takımın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağı değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Tecrübeli futbolcunun durumunun, yeni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda da şekillenecek.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!

Nelson Semedo bu sezon şu ana kadar toplam 17 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

32 yaşındaki sağ bek bu maçlarda yalnızca 1 asist yapabildi.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Portekizli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek.

Fenerbahçe'de o yıldızın bileti kesildi! Alternatif arayışları başladı

Nelson Semedo, 2025-2026 sezonu başında bonservis bedeli olmadan sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

#Fenerbahçe #Galatasaray #Nelson Semedo #İsmail Kartal
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