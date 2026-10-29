Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Cumhuriyetin 103. yılını antrenman öncesinde Atatürk ile Türk ve Fenerbahçe bayraklarıyla fotoğraf çekilerek kutladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

