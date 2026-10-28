Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcular, Nathan Ake, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesaplarından görevinden ayrılan İsmail Kartal için veda paylaşımı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Nathan Ake, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu, Kartal'ın ayrılığı sonrası tecrübeli çalıştırıcı için bir veda paylaşımı yaptılar.

Ake paylaşımında "Thank you coach" (Teşekkürler hocam) ifadesine yer verdi.

İrfan Can paylaşımında, "Gösterdiğiniz emek ve paylaştığımız her şey için size ve ekibinize teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verdi.

Kerem Aktürkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Sevgili İsmail Kartal Hocam,

Sizi tanıdığım ve kısa bir süre de olsa sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Bana kattığınız her şey ve bizlere verdiğiniz tüm emekler için size çok teşekkür ederim.

Bundan sonraki hayatınızda her şey gönlünüzce olsun.

Yolunuz açık olsun.