İşte Fenerbahçe'nin başında yer alacak isim! Kulüp resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görevlendirildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, dün akşam teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Kamuoyuna Duyuru İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. https://t.co/4aaDpGN5DB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2026