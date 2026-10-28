Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görevlendirildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, dün akşam teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.