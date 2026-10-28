Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, İngiliz yıldız Mason Greenwood sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ligin 4. haftasındaki Beşiktaş derbisinde de silik bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Fransa günlerini hatırlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)