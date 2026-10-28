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Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, İngiliz yıldız Mason Greenwood sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ligin 4. haftasındaki Beşiktaş derbisinde de silik bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Fransa günlerini hatırlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Bu sonuçla Kanarya 9 hafta sonunda 16 puanda kaldı ve ligde 5. sıraya geriledi.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

GREENWOOD SIKINTISI!

Yaz transfer döneminde kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan Mason Greenwood, sezona iyi başlasa da düşüşe geçti.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan İngiliz yıldız, Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray mücadelesinde de sahada varlık gösteremedi.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Jakobs karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Mason, iki büyük maçta da skor katkısı yapamayarak taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

BÜYÜK MAÇLARI OYNAYAMIYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İngiliz oyuncu, sadece iki derbide değil, Manchester United ve Marsilya formaları giydiği dönemde de büyük maçlarda yokları oynadı.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

25 yaşındaki oyuncu, ManU'daki 4 sezonunda Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester City'ye karşı görev aldığı Premier Lig mücadelelerinde gol ve asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Tıpkı İngiltere'deki gibi...

Marsilya'daki iki yılında ise Paris Saint-Germain ve Lyon'la oynanan Ligue 1 karşılaşmalarda sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

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