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Fenerbahçe Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe ile sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#Göztepe #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe
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