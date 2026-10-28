Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası hoca arayışları sürüyor. 63 yaşındaki Abdullah Avcı ile temas kuran sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yaptı. Abdullah Avcı'nın gerçekleşen görüşmede yönetime flaş bir şampiyonluk iddiasında bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)