Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası hoca arayışları sürüyor. 63 yaşındaki Abdullah Avcı ile temas kuran sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yaptı. Abdullah Avcı'nın gerçekleşen görüşmede yönetime flaş bir şampiyonluk iddiasında bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe Kulübü, sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir."
"Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
Fenerbahçe'de haziran ayında dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
İsmail Kartal, son olarak ligde oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.
LİSTEDE BİRÇOK ADAY BULUNUYOR!
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için listede birçok aday bulunuyor.
Bu isimlerden biri de 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı.
Fenerbahçe yönetimi, şu anda boşta olan ve yorumculuk yapan Abdullah Avcı ile de görüştü.
2021- 2022 sezonunda Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Avcı, sarı-lacivertlileri çalıştırmayı çok istediğini daha önce açıklamıştı.
Yapılan görüşmede 63 yaşındaki hocanın, kendine olan inancını Fenerbahçeli idarecilere vurguladığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre; Avcı'nın, yönetime "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.