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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası hoca arayışları sürüyor. 63 yaşındaki Abdullah Avcı ile temas kuran sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yaptı. Abdullah Avcı'nın gerçekleşen görüşmede yönetime flaş bir şampiyonluk iddiasında bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir."

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

"Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Fenerbahçe'de haziran ayında dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

İsmail Kartal, son olarak ligde oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

LİSTEDE BİRÇOK ADAY BULUNUYOR!

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için listede birçok aday bulunuyor.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Bu isimlerden biri de 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Fenerbahçe yönetimi, şu anda boşta olan ve yorumculuk yapan Abdullah Avcı ile de görüştü.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

2021- 2022 sezonunda Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Avcı, sarı-lacivertlileri çalıştırmayı çok istediğini daha önce açıklamıştı.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Yapılan görüşmede 63 yaşındaki hocanın, kendine olan inancını Fenerbahçeli idarecilere vurguladığı belirtildi.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası! Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü ve...

Sabah'ın haberine göre; Avcı'nın, yönetime "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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