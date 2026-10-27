CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de çekişmeli maçı çarpıcı sözlerle yorumlarken, sarı-lacivertlilerdeki 4 futbolcuya eleştirilerde bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı:

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

BU 11'LE OLMAZ!

"Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

G.Saray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu G.Saray'a ilaç gibi geldi.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Ama G.Saray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Gelelim F.Bahçe cephesine; G.Saray'ın takım halinde çok iyi oynadığını söylememin nedenlerinden bir numarası F.Bahçe'nin çok kötü futboluydu.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Zaten sahaya çıkan 11'in bu maçın altından kalkması tesadüfe bağlı olurdu. İrfan Can, Lukaku, Greenwood ve Levent fizik açıdan günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyorlar. Bunların hepsini bir arada oynatırsan o zaman sahada mahkum olursun.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Ayrıca Brown'u çakma stoper yapmak da son derece yanlıştı. Öyleyse niye Oppong transfer edildi?

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Üstelik Brown sol bek oynadığında Oğuz'la aralarında çok iyi bir uyum var. Sonra Brown sol beke geçti, bu kez Oğuz sağ açığa alındı.

Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Dün gece Fenerbahçe için tek güzel an, İrfan Can'ın attığı jeneriklik goldü. Maç bitimindeki olaylar da gerçekten iki takım adına da son derece çirkindi."

#Fenerbahçe #Ederson #Ömer Üründül #Levent #G Saray #Greenwood #F Bahçe #Aleksey Batrakov #İrfan Can
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı? Ahmet Çakar yorumladı!
Sonraki Haber
Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı? Ahmet Çakar yorumladı!