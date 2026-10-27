Ömer Üründül'den Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçeli 4 isimle ilgili sert eleştiri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de çekişmeli maçı çarpıcı sözlerle yorumlarken, sarı-lacivertlilerdeki 4 futbolcuya eleştirilerde bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)