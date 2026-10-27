Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

Fenerbahçe'de ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Marco Asensio için ayrılık ihtimali gündeme geldi. İspanyol basınına göre dört La Liga ekibi 30 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ediyor. İşte o takımlar...