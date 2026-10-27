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Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

Fenerbahçe'de ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Marco Asensio için ayrılık ihtimali gündeme geldi. İspanyol basınına göre dört La Liga ekibi 30 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ediyor. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi:
Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Marco Asensio'nun ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

30 yaşındaki İspanyol yıldızın uzun süre forma giyemeyecek olması, sarı-lacivertli ekipten ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

İspanyol basınından Fichajes'in ve TODO mercado es'in haberine göre Villarreal, Real Betis, Real Sociedad ve Mallorca, Asensio'yu transfer etmek için harekete geçti.

Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

Haberde, dört kulübün de deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

İspanyol ekiplerinin, Asensio'nun Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakması halinde transfer girişimlerini hızlandırabileceği belirtildi.

Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

Sarı-lacivertli yönetimin yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

Asensio'nun kariyerine ülkesinde devam etme ihtimali de transfer gündeminde öne çıktı.

Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

İspanyol futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Marco Asensio'ya 4 talip birden! Fenerbahçe'den ayrılabilir

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalacak olan Asensio'nun sahalara dönüş tarihi de önem taşıyor.

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