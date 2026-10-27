CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı başladı. Sarı-lacivertli ekipte takımın başına geçmesi beklenen isimler merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Başkan Aziz Yıldırım, futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda sarı-lacivertli yönetimin büyük çoğunluğunun teknik direktör değişikliğinin daha doğru olacağı görüşünde olduğunu iletmesi sonrası karar verildi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Bu görüşme sonrası Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la bir araya geldi ve taraflar karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Bu gelişmenin ardından gözler sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik adamının kim olacağı sorusuna çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Vincenzo Montella

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Antonio Conte

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Abdullah Avcı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Volkan Demirel

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Mattia Croci-Torti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Bu isimler haricinde dünya futbolunda iz bırakmış birçok teknik direktör de güncel olarak takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi o isimlerden biriyle anlaşma kararı da alabilir. İşte boşta olan teknik direktörler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Didier Deschamps

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Joachim Löw

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Gareth Southgate

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Pep Guardiola

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Aykut Kocaman

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Vitor Pereira

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Ernesto Valverde

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Steven Gerrard

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Igor Tudor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Marcelo Bielsa

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Sergio Conceiçao

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Louis van Gaal

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Ronald Koeman

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler

Domenico Tedesco