Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki isimler
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı başladı. Sarı-lacivertli ekipte takımın başına geçmesi beklenen isimler merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Başkan Aziz Yıldırım, futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda sarı-lacivertli yönetimin büyük çoğunluğunun teknik direktör değişikliğinin daha doğru olacağı görüşünde olduğunu iletmesi sonrası karar verildi.
Bu görüşme sonrası Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la bir araya geldi ve taraflar karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Bu gelişmenin ardından gözler sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik adamının kim olacağı sorusuna çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...
Vincenzo Montella
Antonio Conte
Emre Belözoğlu
Abdullah Avcı
Volkan Demirel
Mattia Croci-Torti
Bu isimler haricinde dünya futbolunda iz bırakmış birçok teknik direktör de güncel olarak takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi o isimlerden biriyle anlaşma kararı da alabilir. İşte boşta olan teknik direktörler...