Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Dev derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertlilerde, maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki yağdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti.
Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.
Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi.
Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
İLK KEZ İLK GOLÜ KALESİNDE GÖRDÜ
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez ilk golü yiyen taraf oldu.
İlk 8 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda öne geçen taraf olmuştu.
Maçın 29. dakikasında Victor Osimhen'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atmadan yenik duruma düştü.
İSMAİL KARTAL'A TEPKİ YAĞDI!
Fenerbahçe'de, Galatasaray maçında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası İsmail Kartal'a tepki yağdı.
Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'a 2-0 yenilerek bu sezon oynadığı ikinci derbi maçını da kaybetmesi taraftarı çıldırttı.
Takvim'de yer alan habere göre, bu yenilgide teknik patron İsmail Kartal baş suçlu olarak gösterildi.
Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar Kartal'ı yaylım ateşine tuttu.
Kartal'ın derbiye çıkardığı ilk 11'in yanlış olduğunu savunan taraftarlar Kartal'ın yaptığı değişikliklerin de yerinde olmadığı yönünde görüş bildirdi.
Fenerbahçeli taraftarlar Kartal'ın maça hükmedemediğini öne sürdü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçtan sonra ilk yarı bir türlü istedikleri gibi oynayamadıklarını söyleyerek, "Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık."
"Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz" ifadesini kullandı.