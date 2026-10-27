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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Dev derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertlilerde, maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki yağdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

İLK KEZ İLK GOLÜ KALESİNDE GÖRDÜ

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez ilk golü yiyen taraf oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

İlk 8 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda öne geçen taraf olmuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Maçın 29. dakikasında Victor Osimhen'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atmadan yenik duruma düştü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

İSMAİL KARTAL'A TEPKİ YAĞDI!

Fenerbahçe'de, Galatasaray maçında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası İsmail Kartal'a tepki yağdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'a 2-0 yenilerek bu sezon oynadığı ikinci derbi maçını da kaybetmesi taraftarı çıldırttı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Takvim'de yer alan habere göre, bu yenilgide teknik patron İsmail Kartal baş suçlu olarak gösterildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar Kartal'ı yaylım ateşine tuttu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Kartal'ın derbiye çıkardığı ilk 11'in yanlış olduğunu savunan taraftarlar Kartal'ın yaptığı değişikliklerin de yerinde olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Taraftarlar çılgına döndü

Fenerbahçeli taraftarlar Kartal'ın maça hükmedemediğini öne sürdü.

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