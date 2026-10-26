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Fenerbahçe'den taraftarına derbi öncesi yağmurluk ve bere jesti!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaşacağı derbi öncesi sarı-lacivertlilerin Galatasaray deplasmanına gidecek taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den taraftarına derbi öncesi yağmurluk ve bere jesti!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Derbide Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarına yağmurluk ve bere dağıtılacağı öğrenildi.

#Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Fenerbahçe
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