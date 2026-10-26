Fenerbahçe'den taraftarına derbi öncesi yağmurluk ve bere jesti!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaşacağı derbi öncesi sarı-lacivertlilerin Galatasaray deplasmanına gidecek taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Derbide Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarına yağmurluk ve bere dağıtılacağı öğrenildi.