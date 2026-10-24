Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbi heyecanla beklenirken sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, sarı-kırmızılıların Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri