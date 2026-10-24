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Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbi heyecanla beklenirken sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, sarı-kırmızılıların Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

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Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

Kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

Mücadele öncesi 19 puanda bulunan Galatasaray, maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. 16 puanlı Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor.

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu Vedat Muriç, dev derbi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

Tecrübeli santrfor, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

beIN SPORTS'a konuşan Muriç'in açıklamaları şu şekilde:

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

"SLAVIA PRAG MAÇI YOL KAZASIYDI"

"Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz."

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

"DERBİDE BİR ADIM ÖNDEYİZ"

"Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor. Derbide bir adım öndeyiz."

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

"LUKAKU'YA BİLDİKLERİMİ SÖYLÜYORUM"

"Lukaku ile konuşuyoruz. Yanılmıyorsam 6-7 yıl Avrupa'da oynadım ama Türkiye Ligi'nden bir türlü kopamadım. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'yi değil, bütün Anadolu kulüplerini de takip ediyordum. Geldiğimde sanki daha önce de buradaymışım gibi hissettim. Rakip stoperleri çok iyi tanıyorum. Bu yüzden iyi tanıdığım bir rakip stoper varsa ve Lukaku oynuyorsa bildiklerimi ona söylüyorum."

Vedat Muriç'ten derbi öncesi flaş Osimhen sözleri: Eğer ikimiz de aynı sahadaysak...

"OSIMHEN İYİ BİR OYUNCU AMA..."

"Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun. O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum."

#Victor Osimhen #Vedat Muriç #Trendyol Süper Lig #Atilla Karaoğlan #Ceyhun Sesigüzel #Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Galatasaray #Rams Park
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