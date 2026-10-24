Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.