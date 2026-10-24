Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isme Premier Lig ekiplerinin ilgi gösterdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla yeni kontrat için milli arada görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi. İşte transferde tüm detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.