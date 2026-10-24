CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isme Premier Lig ekiplerinin ilgi gösterdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla yeni kontrat için milli arada görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi. İşte transferde tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 11 dakikada bulduğu iki golle önemli bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Ancak karşılaşmanın son bölümünde kalesinde gördüğü gol, galibiyet umutlarını boşa çıkardı.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Son dakikalarda gelen beraberlik golü, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Karşılaşmada yaşanan hayal kırıklığına rağmen sarı-lacivertlilerin yüzünü güldüren bir gelişme de yaşandı.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Takımın hücum hattındaki isimlerden biri, sergilediği performansla ön plana çıktı.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Özellikle kaydettiği şık gol, maçın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Futbolcunun yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinin milli futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Bir İngiliz temsilcisinin oyuncunun mevcut durumu hakkında bilgi aldığı belirtilirken Fenerbahçe yönetiminin de harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Sarı-lacivertli kulübün, artan transfer ilgisi karşısında futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Yönetimin, milli takım arasında oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek yeni kontrat görüşmelerine başlamayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Bu gelişmelerin merkezindeki isim, Oğuz Aydın oldu.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol ve 3 asist üreterek toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

2024 yılında Alanyaspor'dan transfer edilen milli futbolcunun mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun performansı, sarı-lacivertli yönetimin sözleşme planlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

Fenerbahçe'nin, milli ara döneminde yapılması beklenen görüşmelerle futbolcunun geleceğine ilişkin önemli bir adım atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi! Yönetim harekete geçiyor

KARİYER BASAMAKLARI

2016 yılında AZ Alkmaar altyapısında Bucaspor altyapısına katılan Oğuz Aydın, sırasıyla Bucaspor, 1928 Bucaspor, Karacabey Belediye Spor, Alanyaspor ve son olarak da Fenerbahçe formasını giydi.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI
Sonraki Haber
Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI