Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması: "Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem!"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda mali durum, transfer harcamaları ve teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Mayıstan sonra ben yokum” diyen Yıldırım, devre arası transferleri için de “Ocak'ta gereken transferleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, mali durum, transfer harcamaları, teknik direktör İsmail Kartal ve şampiyonluk hedefi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulüp üyelerine sahip çıkma çağrısı yapan Yıldırım, görevine ilişkin de net mesaj verdi.

"MAYISTAN SONRA BEN YOKUM"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aziz Yıldırım, kulübe üyelerin daha fazla sahip çıkması gerektiğini belirtti. Toplantılara katılımın düşük olmasını eleştiren Yıldırım, "Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!" ifadelerini kullandı.

Yüksek Divan Kurulu üyelerine çağrıda bulunan Yıldırım, kulübün sorunlarının konuşulması ve çözüm önerilerinin sunulması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!" dedi.

Toplantılarda yapılan konuşmalara da tepki gösteren Yıldırım, "İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!" ifadelerini kullandı.

"TABLO İYİ DEĞİL"

Fenerbahçe'nin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, geçmiş dönemlerdeki borçlar ve transfer harcamaları hakkında açıklamalar yaptı. 2018 yılında kulüpten ayrılırken borç bırakmadığını savunan Yıldırım, "Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde" diye konuştu.

Sonraki dönemde yapılan transferler ve oyuncu satışlarına da değinen Yıldırım, "Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

"38 MİLYON EURO KASADA"

Kulübe sağlanan kaynak ve yapılan harcamalar hakkında da bilgi veren Yıldırım, 22 Ekim itibarıyla 217 milyon euro kaynak sağladıklarını söyledi. Yıldırım, "Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun. Gelin, inceleyin" dedi.

Geçmiş dönemlerden kalan borçların ödenmeye çalışıldığını belirten Yıldırım, "Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HARCAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin son yıllardaki transfer maliyetlerini de gündeme getiren Aziz Yıldırım, 2024-2025 sezonunda yapılan 21 transferin toplam maliyetine ilişkin rakamlar paylaştı. Yıldırım, "Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış" dedi.

2025-2026 sezonundaki transfer harcamalarına ilişkin de konuşan Yıldırım, farklı dönemlerde yapılan transferlerin mali yüküne dikkat çekti. Kendi dönemlerinde alınan oyuncuların maliyetlerini sponsor gelirleriyle karşıladıklarını belirten Yıldırım, geçmişten kalan yükümlülüklerin ise kulübün bütçesi üzerinde etkili olduğunu savundu.

"OCAK'TA GEREKEN TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Devre arası transfer planlaması hakkında da açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, takımın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi. Yıldırım, "Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil" ifadelerini kullandı.

Transfer politikasında mali sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Yıldırım, "Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz. Borçlana borçlana bir gün devlet el koyuyorum ya da sat der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam" diye konuştu.

Yıldırım, kulübün geleceği için altyapı yatırımlarının ve genç oyuncuların yetiştirilmesinin önemine de dikkat çekti. Bu konuda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Yıldırım, "Bundan sonra da oyuncuları altyapıdan getirip oynayacağız. Başka çaresi yok, haberiniz olsun" dedi.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Teknik direktör İsmail Kartal hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamın görevine devam etmesini istediğini belirtti. Yıldırım, "İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi! Ne istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag maçının ardından Kartal'a yönelik istifa çağrılarını da değerlendiren Yıldırım, "Slavia Prag maçında bağırdılar: 'İsmail Kartal istifa.' İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır" dedi.

Yıldırım, teknik heyet ve futbolculara destek verilmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Mayısa kadar sahip çıkın, olmuyorsa bir şey, zaten ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da gönderirsiniz" ifadelerini kullandı.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinden vazgeçmediğini belirten Aziz Yıldırım, camiaya birlik çağrısı yaptı. Yıldırım, "Biz şampiyon olacağız, inanın!" diyerek sezon sonuna ilişkin iddiasını ortaya koydu.

Şampiyonlar Ligi'ne katılımın kulüp için önemli bir gelir sağladığını ifade eden Yıldırım, "18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim" diye konuştu.

Liverpool maçı ve Galatasaray derbisi hakkında da iddialı açıklamalar yapan Yıldırım, "Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz" dedi.

Son olarak Fenerbahçe camiasına birlik mesajı veren Yıldırım, "Tek Fenerbahçe var, ikinci bir Fenerbahçe yok!" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.