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Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası eleştirilerin hedefi olan ve oyundan çıkarken tribünlerin tepkisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu için kritik süreç başladı. Milli futbolcuya Galatasaray derbisinde ilk 11'de şans vermeyi planlayan İsmail Kartal'ın, Kerem'in bu maçta sergileyeceği performansa göre bir karar alacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, beklemediği bir puan kaybı yaşadı.

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Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 11 dakikada skoru 2-0'a getirse de maçın sonlarında yediği golle 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında alınan beraberlik taraftarın tepkisini çekerken, eleştiri oklarından en çok nasibini alan isimlerden biriyse Kerem Aktürkoğlu oldu.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Geçen sezon Fenerbahçe'ye Benfica'dan gelen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla zaman zaman eleştirilse de taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Ancak milli oyuncu, bu sezon başında bir sakatlık yaşadı ve ardından toparlanmaya başlasa da istenilen oyunu ortaya koyamadı.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Kerem'in yokluğunda formayı kapan Oğuz Aydın, öyle bir performans sergiledi ki Kerem Aktürkoğlu, bu performansın yanına yaklaşamadı.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

PERFORMANSI BEĞENİLMİYOR

Ancak teknik direktör İsmail Kartal, her fırsatta Kerem'e şans verdi.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Milli oyuncu ise bu fırsatları adeta elinin tersiyle itti.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Bu sezonki ilk golünü Alanyaspor karşısında atan Kerem, Slavia Prag mücadelesinde ise 6.4 reytingle takımın en kötü isimlerindendi.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Milli oyuncuya İsmail Kartal son bir şans verme kararı aldı.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Kerem, Galatasaray derbisinde de beklentileri karşılayamazsa tecrübeli teknik adam tarafından rotasyonda kullanılacak.

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