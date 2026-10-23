Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Derbide etkisiz kalırsa...

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası eleştirilerin hedefi olan ve oyundan çıkarken tribünlerin tepkisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu için kritik süreç başladı. Milli futbolcuya Galatasaray derbisinde ilk 11'de şans vermeyi planlayan İsmail Kartal'ın, Kerem'in bu maçta sergileyeceği performansa göre bir karar alacağı öğrenildi. İşte detaylar...