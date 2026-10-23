Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası eleştirilerin hedefi olan ve oyundan çıkarken tribünlerin tepkisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu için kritik süreç başladı. Milli futbolcuya Galatasaray derbisinde ilk 11'de şans vermeyi planlayan İsmail Kartal'ın, Kerem'in bu maçta sergileyeceği performansa göre bir karar alacağı öğrenildi. İşte detaylar...
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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, beklemediği bir puan kaybı yaşadı.