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Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile evinde 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım karşılaşma sonrası çok sinirlendi. Maçın ardından teknik heyet ve futbolcular ile görüşme yapan Yıldırım'ın, derbiyi hedef gösterdiği ifade edildi.

Giriş Tarihi:
Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Slavia Prag'ı konuk etti.

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Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Fenerbahçe'nin golleri 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Slavia Prag'ın gollerini ise 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor kaydetti.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag ilk kez puanla tanıştı.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Sarı-lacivertlilerde tribünlerin teknik direktör İsmail Kartal ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na verdiği tepkiler gündem oldu.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Mücadelenin 82. dakikasında yerini İsmail Yüksek'e bırakan Kerem Aktürkoğlu, tribünler tarafından ıslıklandı.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Taraftarlar, Slavia Prag'ın 90. dakikada beraberlik golünü bulmasının ardından "İsmail istifa" tezahüratlarıyla İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMASAYDIM AMA OLDU"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yönelik tepkilerle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolda bunlar var. Bugün 'istifa' diye bağırdılar. Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşamasaydım ama oldu. Önümüzde çok önemli bir maç var. Derbi var, kazanırız, sonrasında yine kazanırız, taraftarlarımızla barışırız." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Slavia Prag maçının 90'ıncı dakikasında gelen golden sonra çılgına döndü.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Yıldırım'ın "üç dakika daha direnemediler" diyerek oyuncuları eleştirdiği belirtildi.

Aziz Yıldırım, Slavia maçı sonrası konuştu: Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin!

Aziz Yıldırım'ın ayrıca; teknik heyet ve futbolculara; "Galatasaray'ı yenin kendinizi affettirin" dediği öğrenildi.

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