Fenerbahçe'de büyük transfer pişmanlığı! Luis Suarez ve Serhou Guirassy...

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan ancak mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu. Sarı-lacivertlilerin transferini bitiremediği iki yıldız forvet, attıkları gollerle Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. İşte detaylar...