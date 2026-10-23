Fenerbahçe'de büyük transfer pişmanlığı! Luis Suarez ve Serhou Guirassy...
Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan ancak mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu. Sarı-lacivertlilerin transferini bitiremediği iki yıldız forvet, attıkları gollerle Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. İşte detaylar...
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Yaz transfer sezonunu çok hareketli geçiren Fenerbahçe, hücum hattına ciddi takviyeler yaptı. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda santrafor bölgesi için Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.
Yapılan takviyelere rağmen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında istediği performansı sergileyemedi ve yalnızca 2 puan toplayabildi.
Oynanan ilk 3 karşılaşmanın ardından Vedat Muriç ve Romelu Lukaku, takımlarına gol katkısı veremedi.
Devler Ligi'ndeki mücadele sürerken, yaz transfer döneminde hücum hattına yapılması planlanan hamleler ve listedeki dünyaca ünlü golcüler yeniden kamuoyunun gündemine geldi.
Fenerbahçe yönetimi, sezon başında santrfor bölgesini güçlendirmek adına Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Sporting Lizbon'dan Luis Suarez transferleri için ciddi adımlar atmıştı.
İki kulüp ve oyuncu cephesiyle yapılan uzun görüşmelere ve temaslara rağmen transferler resmiyete dökülemedi ve her iki oyuncu da kulüplerinde kaldı.
Transferler gerçekleşmedi ancak iki yıldız golcünün de Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans tüm Avrupa'da yankı uyandırdı.
Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, Devler Ligi'nde çıktığı karşılaşmalarda sergilediği bitirici performansla Alman ekibinin hücumdaki en büyük kozu oldu.
Sporting Lizbon formasıyla sezona çok iyi başlayan Luis Suarez ise Portekiz temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşünde attığı kritik gollerle başrol oynadı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı Serhou Guirassy ve Luis Suarez, Devler Ligi'nde kaydettikleri 4'er golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışının en üst sırasında bulunuyorlar. Sarı-lacivertlilerde kaçan bu iki transfer, elde edilen bu tablo sonrası büyük pişmanlık yarattı.