Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 2. yarısının başında üst üste 2 gol iptal edildi. İşte o pozisyonlar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede, ev sahibi ekibin üst üste 2 golü geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol pozisyon öncesinde Kante'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

51. dakikada ise yine İrfan Can Kahveci'nin bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

(Görüntüler beinsports'tan alınmıştır)