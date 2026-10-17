CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında üst üste 2 gol iptal edildi! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 2. yarısının başında üst üste 2 gol iptal edildi. İşte o pozisyonlar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında üst üste 2 gol iptal edildi! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede, ev sahibi ekibin üst üste 2 golü geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol pozisyon öncesinde Kante'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında üst üste 2 gol iptal edildi! İşte o pozisyonlar - 1

51. dakikada ise yine İrfan Can Kahveci'nin bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında üst üste 2 gol iptal edildi! İşte o pozisyonlar - 2

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında üst üste 2 gol iptal edildi! İşte o pozisyonlar - 3

(Görüntüler beinsports'tan alınmıştır)

#Kante #Fenerbahçe #Corendon Alanyaspor #İrfan Can Kahveci #Trendyol Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe-Alanyaspor maçında penaltı kararı!
Sonraki Haber
F.Bahçe-Alanyaspor maçında penaltı kararı!