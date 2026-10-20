UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Slavia Prag karşısında 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Slavia Prag karşısında 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal maç sonunda tribünlerin istifa davet etmesi hakkında da konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim.



Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz."

AKE HAKKINDA

"Nathan Ake'nin adalesinde çok ufak bir çekme oldu. MR'ı çekilecek, bakalım yırtık var mı, yok mu... Sağlık ekibi açıklama yapacaktır."

KEREM HAKKINDA

"Kerem Aktürkoğlu bugün takım savunmasına Oğuz Aydın'dan daha çok yardım etti. İstediğimiz bir şeydi. Oğuz son 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarı yoruldu. Bizim bazı isteklerimiz vardı. Onları yapamamaya başladı. Çok güzel gol attı. Çok iyi oynadı, tamam. Kerem belki skora katkı vermedi ama takım oyununda çok iyi işler yaptı. Bu yüzden Oğuz'u oyundan aldık. Kerem'i oyunda tuttuk."

İSTİFA DAVET EDİLMESİYLE İLGİLİ

"Bugün istifa diye bağırdılar. Ben de üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Futbolun içinde bunlar. Şimdi önümüze bakıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. İyi sonuçlarla taraftarlarımızla tekrar barışırız."